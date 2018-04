Bello (3) tako močno udaril, da ji je počil želodec

NEW YORK – Mark Jenkins (32) je svojo pastorko Bello Edwards, triletno hčer svoje partnerice, brutalno pretepel. Deklico so v ponedeljek našli mrtvo v Queensu v New Yorku.



Vir iz policije je ameriškim medijem povedal, da je bilo truplo deklice prekrito z modricami, vidni pa so bili tudi znaki preteklih zlorab. Kaže, da je Jenkins Bello tudi spolno zlorabljal.



Na sodišču, kamor so ga privedli na prvo zaslišanje, je bilo slišati, da je Bella umrla po tem, ko je njena mama zapustila stanovanje zaradi pregleda pri zdravniku. Okoli 18. ure je v stanovanje prišla policijo, potem ko je Jenkins poskušal oživljati svojo žrtev. Malo Bello je tako hudo udaril, da ji je počil želodec.



Dekličina družina je bila na sodišču zgrožena, ko je Jenkinsonov odvetnik zaprosil za zaščito za svojega klienta, ker naj bi bil nagnjen k samomoru. »Vrzite ga volkovom,« je bilo slišati enega izmed besnih sorodnikov pokojne.