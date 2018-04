Adrijana (23) pohotneže poslala pod prho in pobegnila z denarjem

REKA – Adrijana Ademi (23) se mora na sodišču zagovarjati zaradi kaznivega dejanja velike tatvine. Mlada Rečanka je namreč pohotne moške zvabila z obljubami, da bo z njimi seksala oziroma jih erotično masirala, v stanovanje in jih okradla. Od strank je zahtevala, da se stuširajo, piše Novi list.



Med prhanjem okradeni



Ko so se moški umivali in pripravljali na posteljne užitke, je Adrijana ukradla njihove denarnice in pobegnila. Trenutno je v preiskovalnem zaporu. Je pa prišla na sojenje, a sodnica sodbe še ni izrekla, saj je ena od prič manjkala.