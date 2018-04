71 ljudi je umrlo zaradi pomanjkanja goriva

MEDELLIN – Kolumbijska uprava za nadzor zračnega prometa je potrdila, da je za letalsko nesrečo, v kateri so konec leta 2016 umrli skoraj vsi člani brazilske nogometne ekipe Chapecoense, krivo pomanjkanje goriva. ​Po mnenju letalske uprave so pri letalski družbi LaMia napačno izračunali pot do Medellina. Napačno pa je položaj ocenila tudi posadka na krovu, ki se ni odločila za postanek in oskrbo z gorivom.



Nesrečo, ki se je zgodila 15 kilometrov pred predvidenim pristankom, so preživeli trije nogometaši, radijski reporter in dva člana posadke. Na krovu je bilo 22 nogometašev in 23 drugih članov kluba, 21 novinarjev in dva gosta. Ekipa je bila na poti na najpomembnejšo tekmo v zgodovini kluba, prvo tekmo finala južnoameriškega pokala proti Atleticu Nacional iz Medellina. Kolumbijci so po nesreči Chapecoenseju nato brez boja prepustili naslov prvaka.