16-letnika ubil sedež

Mladi Kyle je umrl v enoprostorcu honda odyssey FOTO: Independent

Stisnilo ga je čez prsi. FOTO: Independent

Ko je 16-letnipozno popoldne 10. aprila s parkirišča Seven Hills v Cincinnatiju v ameriški državi Ohio poklical 911 in dispečerki razlagal, da ne bo zdržal dolgo, da bo umrl, mu ta ni čisto verjela. Kljub vsemu se je potrudila in obvestila policiste. Mladenič se je s svojim enoprostorcem vračal s tenisa in se na parkirišču s sprednjega sedeža stegnil prek zloženih sedežev v tretjo vrsto po športno opremo, ko se je sedež avtomatsko poklopil.Človek si težko predstavlja, a zgodilo se je, da je sedež najstnika stisnil čez prsi in fant je ostal ukleščen med sedeže. Odtipkal je 911 in prosil za pomoč: »Prosim, pomagajte, sem ukleščen v vozilu, ne bom več dolgo zdržal ... ne morem dihati ... povejte mami in očetu, da ju imam rad ... prosim, pošljite pomoč ... To ni šala, pošljite policijo takoj.«Na intervencijo sta se odpravila policistain, se vozila po parkirišču, ne da bi izstopila, medtem ko je Kyle vse težje dihal in izgubljal bitko s časom. Kamera v policijskem avtomobilu je zabeležila, kako policist kolegu reče: »Tako kot sem pričakoval, ne vidim nikogar.« In čez nekaj trenutkov se sliši: »To bom ugasnil.« Kamero, namreč. Policisti so se vozili naokoli 11 minut, izstopili pa niso.Sedež je fanta tako stiskal, da si ni mogel pomagati. Oče ga je našel ob devetih zvečer po lokalnem času, šest ur po njegovem prvem klicu na pomoč. Mrtvega, vklenjenega pod sedežem. Obdukcija je pokazala, da je umrl zaradi zadušitve.Preiskovalci se sprašujejo, kako se je lahko to zgodilo. Kyle je kljub mukam nekako poklical še drugič in opozoril, da mu resnično zmanjkuje zraka, naj reševalci pohitijo. A dispečerka je pozneje povedala, da je govoril nerazumljivo, da ni bilo jasno, kje je. Odziv policistov in ostalih vpletenih bo analizirala preiskava.