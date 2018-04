Zverova obsojena, a denarja ne vrne

Pišta ima v rokah sodbo, denarja pa še ne. FOTO: Tomica Šuljić

Upniki pravijo, da jim je pošiljala fotografije z eksotičnih destinacij. FOTO: Facebook

Domači zlepa, tujci zgrda

V telefonskem pogovoru je Zverova zagotavljala, da bo vrnila večletne dolgove v roku enega tedna. FOTO: Facebook

O podvigih Zverove smo pisali pred poldrugim letom, zdaj se množijo. FOTO: Arhiv

68.220

evrov mora Tamara plačati po sodbi, še 13 tisočakov je dolžna Doris.

LENDAVA – Pred poldrugim letom smo objavili zgodbo o danes 30-letni Prekmurki, ki je v Ljubljani opetnajstila svojo znankoiz okolice Škofje Loke; najprej si je sposodila tri tisočake, nato pa ji je dala še 10.000 evrov za naložbeno življenjsko zavarovanje, ki naj bi jih Zverova sklepala. A Doris do danes ni dobila denarja nazaj: »Zdaj čakamo, da se začne sojenje,« je povedala Doris.Za Zverovo to še zdaleč ne bo edino sojenje. Konec lanskega leta so jo obsodili na okrajnem sodišču v Lendavi zaradi dveh goljufij; za dve dejanji je dobila 14 mesecev zapora, ki pa so jih nadomestili z 840 urami dela v splošno korist. Plačati mora tudi 44.000 evrov protipravne premoženjske koristi, pa še 20.240 evrov žrtvi goljufije. Zverova denarja ni vrnila, oškodovanca pa sta o grenki izkušnji spregovorila za Slovenske novice.»Šestega decembra lani je bilo konec sojenja. Obljubila je, da me pokliče in pove, v kakih obrokih bo vračala. Ni poklicala, nato sem jaz njo klical večkrat, obljubila je nakazilo, in od takrat je moja številka blokirana,« je sodobno zgodovino z Zverovo opisal možakar srednjih let, ki je želel biti imenovan kot. Pri njej je sklenil eno zavarovanje, nato je prekinil drugo. »Poznal sem njeno mamo iz Mure, in ko se je ponudila, da mi pomaga, se mi ni zdelo sumljivo. Nekaj pologov po nekaj tisoč evrov sem ji dal v slabih dveh letih,« pojasni Pišta zgodovino odnosov.Vmes je Pištov oče zbolel za rakom: »Ponudila mi je dobro naložbeno zavarovanje, in ko sem se odločil zanj, se je začelo. Denarja, ki bi ga potreboval za zdravila, nisem več dobil, oče je vmes umrl.« Sledilo je leto obljub in prelaganja za 20 tisočakov dolga, nato jo je prijavil policiji. Ko je prišel na sodišče, je tam namesto Zverove srečal mlajšega možakarja, ki je prav tako hotel svoj denar od Zverove; tudi ta moški, ki naj bi bil intimen z dolžnico, je govoril z nami.»Prvič si je sposodila pet tisoč, pa je tisto vrnila, nato si je sposodila več in se me začela izogibati,« pa nam je zaupal drugi ogoljufani moški. Zaman je poskušal dobiti denar nazaj, prejemal pa je njene slike iz Dominikanske republike in Kube.Kakor kroži glas med Lendavčankami in Lendavčani, naj bi Zverova imela tudi neprijetne obiske tujcev iz sosednjih, bližnjih držav, ki so hoteli izterjati dolgove. »Jaz tega ne morem, njene starše poznam,« je dodal naš sogovornik. Odšel je na sodišče, tam pa so odločili, da mora za 44.000 evrov na pravdo proti Zverovi.Iz iste sodbe lendavskega sodišča izhaja, da je bila Zverova že obsojena zaradi goljufije, in to dvakrat, z dvema sodbama okrajnega sodišča v Murski Soboti: enkrat na pet mesecev pogojno za obdobje enega leta ter vračilo 2400 evrov oškodovancu, drugič pa enaka kazen in vračilo 1400 evrov oškodovanki.Poklicali smo tudi Tamaro Zver, a ni hotela komentirati sodb, prav tako ni ne potrdila ne zanikala, da so bili tuji izterjevalci do nje nasilni. Je pa po našem klicu začela le vračati dolg Doris. Po kapljicah.V kratkem telefonskem pogovoru nam je Zverova le zatrjevala: »Zdaj se je situacija spremenila, do petka bom poplačala polovico dolgov.« Zverova že nekaj časa ne živi več v Ljubljani, tudi na Pšati pri Dolu pri Ljubljani (kakor je navedla na sodišču) je menda ni več. Na facebooku se je skrila za imenom. Pred sodnicoje povedala, da občasno dela v lokalu. Ni se pa pohvalila, da se bo poleti poročila.Poleti naj bi v Nedelici pri Turnišču stopila v zakonski stan. Vse zanima, kdo bo ženin, tudi njeno mladostno prijateljico, ki je ostala brez vseh prihrankov, ki jih je izročila nekdanji prijateljici. »Obljubljala mi je službo in verjela sem ji,« pojasni izvor svoje težave, ki se še ni razpletla. Ker Zverove ne namerava tožiti, se je od denarja (gre za nekaj tisoč evrov) tako rekoč poslovila. Drugi ohranjajo upanje, čeprav so razočarani nad sodnim razpletom.»Smešno je, kako so jo obsodili. Zaradi tega bi lahko propadla kakšna družina, njej pa dajo nekaj sto ur socialnega dela in je stvar rešena. Pa ne gre za tisoč evrov, ampak za dosti več,« se priduša možakar, ki je bil napoten na pravdo. Ne razumejo, kako so lahko odpadale obravnave, dokler goljufinje Zverove ni prisilno privedla policija. In da še vedno ne dobijo svojega denarja, vsem obsodbam navkljub.