Župnik pri verouku tepe otroke

Spomenik Francu Miklošiču na Miklošičevem trgu v Ljutomeru. 27. november 2013

Duhovnik Zrim je bil priljubljen tudi pri ljutomerški županji, ki ga je lani počastila ob jubileju.

FOTO: Dejan Razlag

LJUTOMER – Da je življenje lahko polno preobratov, je minule dni na svoji koži (znova) začutil župnikiz župnije sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru. Še novembra lani, ko je praznoval svoj 60. rojstni dan, so mu (po poročanju ljutomerske občinske spletne strani) številni verniki segli v roko »z željo, da bi bil še naprej zdrav in bi tudi v prihodnje s takšnim zanosom in predanostjo vodil Župnijo Ljutomer,« navajajo na občinski strani. V roko sta mu v imenu občine segli županjain vodja upravno-splošnega oddelka na občini.Zrim, ki je v Ljutomeru služboval od avgusta 2010, pol leta po praznovanju okroglega jubileja ni več ljutomerski župnik. »Zaradi suma kaznivega dejanja se je moral dosedanji gospod župnik Andrej Zrim umakniti iz župnije sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru,« je šokantno novico o njegovem umiku sporočil soboški škof. Slednji je v isti sapi dodal, da umik iz župnije »nikakor ne pomeni, da je osumljeni resnično kriv; to bo pokazal postopek, po pravnem načelu, da je obtoženi nedolžen, dokler se nasprotno ne dokaže.«Ali je Zrim nedolžen ali kriv, eno drži – zatožna klop mu je znana, saj je bil na sodišču v Gornji Radgoni že obsojen na pogojno kazen pred poldrugim desetletjem. Razlog je bilo surovo ravnanje z 12-letnikom, takratni župnik in katehet Zrim pa je, po poročanju sodnih kronistov, na sodišču priznal, da je dečku (ki naj bi leno napol ležal na klopi) spodmaknil roko, da mu je glava padla na mizo in da je začel drseti s stola.Še preden so ga prvič obsodili, je zamenjal župnijo; v svoji biografiji na spletu navaja, da je bil po odhodu iz Gornje Radgone od avgusta 2002 do julija 2010 župnik na Cankovi, nato pa se je odpovedal župniji ter bil imenovan za župnika župnije Ljutomer, od leta 1990 je dekan ali prodekan ljutomerske župnije. Opravljal je še druge vidne(jše) funkcije v cerkvenih organih. Česa torej sumijo Zrima, da je bil umaknjen?Po naših informacijah naj bi se več staršev pritožilo, da nadleguje njihove otroke. Za zdaj še ni znano, za kakšne vrste nadlegovanja gre. Na Policijski upravi Murska Sobota je njihova predstavnica za stike z javnostmipojasnila, da še niso prejeli nobene prijave glede nadlegovanja otrok.V Štumpfovi informaciji cerkveni skupnosti in drugim javnostim ni izrecno navedeno, zaradi suma katerega kaznivega dejanja je bil Zrim odstavljen. Sta pa v javnosti zakrožili dve sporočili oziroma Štumpfovi izjavi, ki se razlikujeta zgolj v nekaj besedah: tista s spletne strani ljutomerske župnije je v delu, ki pojasnjuje, kdo je odločil o menjavi, navedla zgolj besede »na osnovi mnenja Ekspertne skupine pri Slovenski škofovski konferenci«, medtem ko se polna fraza iz škofove izjave glasi: »Po navodilih Zakonika cerkvenega prava in na osnovi mnenja Ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab, ki deluje pri Slovenski škofovski konferenci.«Skupina za reševanje spolnih zlorab je tista, katere mnenje je bilo merodajno v primeru Zrim!Pri Slovenski škofovski konferenci so pojasnili, da postopka ne morejo komentirati, dokler ne bo zaključen. Kakor pravijo, je vsak primer spolne zlorabe tragičen in predstavlja veliko preizkušnjo za vse škofe, duhovnike in vernike. »Od leta 2015 na ravni SŠK izdajamo Letno poročilo Katoliške cerkve s statistiko na področju dela Ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab pri SŠK. Med letoma 2013 in 2017 je skupina obravnavala tri primere (prijave, poizvedovanja), leta 2013 nobenega, 2014 dva primera, 2015 en primer in leta 2016 nobenega.Na soboški škofiji je telefon zvonil v prazno. Zrimova mobilna številka je sprva zvonila v prazno, pozneje ni bila več dosegljiva. In čeprav škof Štumpf »vabi in prosi, da se vzdržimo nepotrebnih komentarjev in veliko molimo v ta namen, da se bo izkazala resnica in bo prav poskrbljeno za duhovni blagor župnije,« miru brez odgovorov ne gre pričakovati.Takoj po objavi informacije so namreč številni tamkajšnji prebivalci povzdignili svoj glas na spletu: eni Zrima zagovarjajo kot dobrega človeka, a precej več je kritičnih glasov, ki navajajo različne nepozitivne izkušnje z Zrimom v drugih župnijah. In dokler Cerkev ne pojasni, kaj se dogaja z njenimi duhovniki, ljudje ugibajo – v dobri ali slabi veri.