Ženi grozil z ubojem, uporabil celo električni paralizator 

NOVO MESTO – V sredo v dopoldanskih urah so policiste obvestili o nasilju v družini. Z zbiranjem obvestil in s preverjanjem okoliščin je bilo ugotovljeno, da je 55-letni moški več let izvajal psihično in fizično nasilje nad ženo. Pretepal jo je, ustrahoval, z njo grdo ravnal, ji omejeval svobodo in ji grozil z ubojem. Žrtev si iz strahu, da bo grožnje tudi izpolnil, nasilja ni upala prijaviti, so sporočili iz PU Novo mesto.



Nasilje je stopnjeval do te mere, da je v noči na 24. april uporabil električni paralizator in žrtev poškodoval tako, da je potrebovala zdravniško pomoč.



Policisti so 55-letnemu nasilnežu odvzeli prostost in ga pridržali. Zaradi nasilja ga bodo kazensko ovadili.



Nasilje v družini oziroma nasilje nad žensko običajno ne preneha samo od sebe, temveč se stopnjuje, opozarjajo policisti. Po njihovih besedah je pomembno, da ga žrtev ali kdo drug prijavi takoj (policiji, tožilstvu, centrom za socialno delo, nevladnim organizacijam).