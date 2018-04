Zabodel ga je v prsni koš, zbežal in nož skril v gozdu

Policija preiskuje poskus uboja na Igriški ulici v Ljubljani. FOTO: Roman Šipić, Delo

LJUBLJANA – Policija je na današnji novinarski konferenci razkrila podrobnosti poskusa uboja na Igriški ulici v Ljubljani . Moški (21) je 18-letnega znanca zabodel v prsni koš in roko, poškodbe pa so bile tako hude, da je bil v smrtni nevarnosti.Zgodilo se je, ko je 21-letnik prišel v lokal, kjer je bil dogovorjen s prijatelji. Ob prihodu je tam opazil 18-letnika, ki mu je pred približno dvema tednoma odtujil denar in marihuano. Šel je do njega in ga fizično napadel. Zbil ga je na tla, sledil je še prepir. »Nadalje je bilo s preiskavo ugotovljeno, da je njuno vpitje slišal eden od prijateljev, s katerim se je pripeljal osumljenec, in mu iz vozila prinesel nož. Z njim je osumljenec zabodel oškodovanca v prsni del telesa in ga poškodoval še po roki. Pri tem je utrpel hude telesne poškodbe in je bil tudi v smrtni nevarnosti,« so zapisali v poročilu policisti.Sledil je beg s kraja zločina. Storilec je skupaj s tremi prijatelji sedel v vozilo in zbežal. Med begom pa so v gozdu na območju Mosteca skrili nož, ki so ga policisti kasneje našli in ustrezno zavarovali. »Kriminalisti so na podlagi zbranih obvestil in do tedaj znanih podatkov vozilo našli na območju mesta Ljubljane, prav tako so v bližini izsledili in prijeli osumljenca in njegove prijatelje. Pri izvajanju policijskih pooblastil se je eden izmed prijateljev osumljenca kriminalistom aktivno uprl, kar obravnavamo kot sum kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.«Osumljenca so prijeli in mu odredili pridržanje. »Po vseh zbranih obvestilih bo danes s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja izročen preiskovalnemu sodniku.«Povedali so še, da je 21-letnik stari znanec policije. Dodali so, da nadaljujejo preiskavo in zbiranje obvestil, da bi ugotovili vloge in odgovornosti vseh prijateljev osumljenca. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo z dopolnitvijo kazenske ovadbe.Za uboj je zagrožena zaporna kazen od pet do 15 let.Policisti so zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa uvedli postopek tudi proti poškodovanemu 18-letniku.