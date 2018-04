Zasužnjil zaostalega fanta in ga prodajal drugim

Fotografije in posnetke iz stanovanja si ogledujejo za zaprtimi vrati. FOTO: GULIVER/THINKSTOCK

LJUBLJANA –je bil čez dan cvetličar, ob večerih in nočeh pa je kot transvestit v stanovanju v središču glavnega mesta Slovenije (in večkrat tudi v Zagrebu) prirejal orgije, med katerimi je bila na voljo precejšnja količina mamil. Toda celotna zgodba je tako grozljiva, da je okrožni kazenski sodnikvečjih del sodnega procesa zaprl za javnost.Orgij so se udeleževali ljudje, ki so se za njih z Groznikom dogovarjali na spletnem omrežju badoo. V primežu policije se je sicer znašel zaradi domnevnega preprodajanja mamil, potem pa se je k policistom zatekla neka ženska in naznanila, da ji je njen umsko zaostali sin, ki že več let živi pri Grozniku, potožil, da ga ta posiljuje. Nadaljnje ugotovitve preiskovalcev so bile, da je nemočnega mladeniča pred sedmimi leti spremenil v svojega spolnega sužnja. V orgijah, ki se jih je udeleževalo tudi po 10 ljudi ali več hkrati, je menda moral sodelovati tudi ta fant, ki mu je zdaj 35 let.Med hišno preiskavo so pri Grozniku odkrili veliko spolnih igrač in pripomočkov (vibratorjev, penisov, vagin, anusov). Zasegli so mu tudi posnetke orgij, ki so jih na včerajšnjem nadaljevanju procesa pogledali za zaprtimi vrati sodne dvorane. Pravzaprav so bila ta za javnost odprta le, ko so zaslišali novinarja, ki je z Groznikom navezal stik zaradi svojega poklica, zanimal ga je namreč sociološki vidik tako imenovanih skupinskih spolnih praks, taka scena pa slovi tudi po uživanju mamil.Groznik je v priporu od junija lani, obtožen je šestih kaznivih dejanj: trgovine z ljudmi, da si je torej duševno zaostalega človeka lastil kot svojega spolnega sužnja, prodajal pa ga je tudi drugim. Ker je tudi temu fantu (poleg udeležencev orgij) dajal mamila, je obtožen omogočanja uživanja mamil. Ker jih je preprodajal, je obtožen neupravičene proizvodnje drog in prometa z njimi. Ker je umsko zaostalega fanta zlorabljal še sam, je obtožen spolne zlorabe slabotne osebe. Ker je transvestit vedel, da je okužen, pa je kljub temu občeval s slabotno osebo, ga je doletela obtožba zaradi poskusa kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe. In ker je početje s slabotno osebo (in orgije) snemal, posnetke pa po družabnih omrežjih pošiljal naokoli, ga je doletela še obtožba zaradi neupravičenega snemanja oziroma fotografiranja.Na predobravnavnem naroku krivde ni priznal, če bi jo, bi bil obsojen na 10 let in tri mesece zapora. V zagovoru pa je priznal, da je bil uživalec mamil. Pomenljivo je pripomnil, da je bil v homoseksualni partnerski zvezi s 35-letnikom, »in imel sem ga zelo rad«.