Zaradi nesreče zaprta štajerska avtocesta

SLOVENSKA BISTRICA – Štajerska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in proti Mariboru. Nastal je daljši zastoj v obe smeri, potovalni čas proti Ljubljani se podaljša za več kot eno uro, proti Mariboru za več kot pol ure. Promet je z avtoceste preusmerjen na regionalno cesto med Tepanjem in Slovensko Bistrico, kjer pa so tudi zastoji.



Iz PU Maribor je Miran Šadl sporočil: »Danes nekaj pred pol enajsto uro se je na avtocesti A1 Maribor–Ljubljana pred viaduktom Preloge med priključkom Slovenska Bistrica jug in CP Tepanje zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo priklopno tovorno vozilo.«



Policiste morebitne očividce nesreče zaradi razjasnitve okoliščin prosijo, da pokličejo na postajo PP Maribor, na telefonsko številko 02 450 2030, na intervencijsko številko policije 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200.