Zaradi nesreče zaprta avtocesta, ena oseba hudo poškodovana

TEPANJE – Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, ki se je zgodila okoli 16. ure, je v bližini Bencinskega servisa Tepanje, zaprta avtocesta v smeri proti Ljubljani. V prometni nesreči so po prvih podatkih udeležena štiri tovorna vozila.



Nastal je zastoj, dolg približno 10 kilometrov. Obvoz je možen po regionalni cesti Fram - Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice, vendar je izredno zgoščen promet nastal tudi na tej cesti, so zapisali na prometno-informacijskem centru.



Podrobnosti nesreče še niso znane, policisti pa še opravljajo ogled kraja prometne nesreče. V nesreči se je izredno hudo poškodoval madžarski voznik tovornega vozila. Hudo poškodovanega voznika so s helikopterjem odpeljlali v UKC Maribor.



Zaradi pristanka helikopterja in nalaganja ponesrečenca, je bila nekaj časa za ves promet zaprta tudi avtocesta v smeri proti Mariboru. Promet proti Mariboru je zdaj sproščen, v smeri proti Ljubljani, je na omenjenem odseku še vedno popolna zapora. Obvoz je urejen. Zaradi ogleda kraja prometne nesreče in odstranjevanja posledic, bo avtocesta v smeri proti Ljubljani še nekaj časa zaprta, so sporočili iz PU Celje.