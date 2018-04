Zaprta cesta, v nesreči udeležena tri vozila

ZAGORJE OB SAVI – Ob 15.42 se je na regionalni cesti Zagorje–Izlake v občini Zagorje ob Savi zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri osebna vozila.



Gasilci GZ Trbovlje in PGD Zagorje mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje vozil, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanih oseb v reševalna vozila, pomagali delavcem cestnega podjetja pri čiščenju vozišča in avto vleki pri nalaganju vozil.



V nesreči so bile poškodovane štiri osebe.



Cesta je bila zaprta za ves promet, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.