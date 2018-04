Zapeljal s ceste in trčil v drevo

V Bučečovcih se je avto po trku prevrnil na streho. FOTO: OSTE BAKAL

Za 69-letnega voznika so poskrbeli gasilci in reševalci. FOTO: OSTE BAKAL

GORNJA RADGONA – Minula topla in sončna nedelja mnogim udeležencem v prometu in njihovim družinam na skrajnem severovzhodu države gotovo ne bo ostala v lepem spominu. Skoraj ves dan so se namreč vrstile prometne nesreče s hudimi posledicami. Poleg smrti motorista na regionalni cesti, ki povezuje Mursko Soboto in Gornje Petrovce, o kateri smo v Novicah že pisali, je bilo najhuje v nedeljo ob 11.20 v naselju Lastomerci v občini Gornja Radgona.Tam je voznik osebnega avtomobila nenadoma izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste, kjer je silovito čelno trčil v drevo. V nesreči se je 69-letni voznik hudo telesno poškodoval, reševalci nujne medicinske pomoči ZD Gornja Radgona so ga prepeljali v murskosoboško bolnišnico Rakičan, kjer so se zdravniki včeraj še borili za njegovo življenje. Gasilci PGD Gornja Radgona so pomagali službi nujne medicinske pomoči ter počistili razlite motorne tekočine.Hudo se je ranila tudi kolesarka, ki je padla med vožnjo po kolesarski stezi v naselju Petanjci, v občini Tišina, v Logarovcih, naselju, ki spada v občino Križevci, pa je voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste in trčil v betonski prepust. Tudi on se je ranil. Pred dnevi pa sta popoldne, okrog 14.40 je bila ura, v naselju Bučečovci trčili osebni vozili. Trk je bil tako silovit, da je en avto obrnilo na streho, ranil se je en udeleženec, zanj so poskrbeli reševalci ZD Ljutomer. Gasilci PGD Ljutomer so posuli iztekle tekočine in počistili cestišče, odklopili akumulator, opravljali gasilsko stražo in pomagali vlečni službi pri nakladanju vozila.Včeraj pa je pločevina začela pokati že nadvse zgodaj. Že minuto pred peto jutranjo uro so na cesto med Žalcem in Velenjem odhiteli gasilci, policisti in reševalci, da bi pomagali udeležencem hude prometne nesreče. Čelno sta trčila dva avtomobila, eden od udeležencev pa je ostal ukleščen v zmečkani pločevini, od koder so ga s tehničnim posegom rešili gasilci, dva ranjenca so reševalci nato odpeljali v bolnišnico. Slabe tri ure pozneje sta avtomobila čelno trčila tudi pri naselju Hrašče in tudi tokrat sta telesne poškodbe utrpela dva udeleženca, oba so reševalci odpeljali v ljubljanski klinični center.