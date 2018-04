Za las zgrešil arterijo

To ni fer, spoštujem vaše sodišče, toda morate mi dati pravico do besede.

Spor zaradi televizije

Vbodna rana trebuha ni bila usodna, bi pa to kaj lahko postala tista na stegnu. FOTO: TOMICA ŠULJIĆ

Sploh da ni bil v Savljah

LJUBLJANA – Kaj je mladenič, o katerem je živelj v tako imenovanem hotelu social v Savljah vedel povedati le, da gre za »visokega možakarja, suhega kot prekla, črnega«, počel v Sloveniji? »Nomad,« se je nasmehnil eden od stanovalcev v nastanitvenem objektu, v katerih sobice za 150 evrov na mesec najemajo ljudje s socialnega obrobja. In tudiiz daljne severnoafriške Eritreje je v Savljah najel svojo streho nad glavo, a jo je moral proti koncu lanskega leta zamenjati za celico na Povšetovi.Od tam so ga včeraj pravosodni policisti privedli na ljubljansko sodnijo, kjer se je smel izreči o krivdi za očitano kaznivo dejanje, ki ga bremeni poskusa uboja, zagrešil naj bi ga 29. novembra. Ko so kronisti obiskali hotel social, je bil Coco že za zapahi, so pa naleteli na njegovo domnevno žrtev; 43-letnije lahko bil srečen, da je še živ. In če verjamete ali ne, Coco ga je dvakrat zabodel zaradi televizije, in to kabelske.»Bil sem na obisku pri sosedu, včasih mu pomagam, on ima naročeno kabelsko televizijo,« je dejal Primož. »In ta sosed mojega prijatelja je kar na svojo roko napeljal kabelsko za televizijo. V bistvu je kradel signal sosedu. Pa sva mu rekla, da bo moral plačati. Potem se mu je zmešalo.«Coco naj bi ga napadel z več kot pol metra dolgo palico. »No, saj sem ga jaz nazaj. Očitno je tudi pograbil nož, zaradi adrenalina tega sploh nisem opazil, in začutil sem, da me je zabodel,« je dejal Primož. V kliničnem centru so Rožiču oskrbeli precej dolgo rano na stegnu in nekaj centimetrov globok vbod na trebuhu. »Zdravnica je rekla, da sem imel srečo. Ta na stegnu je bila menda nevarna, saj je rez za malo zgrešil arterijo.«Okrožna kazenska sodnicaje za Cocoja razpisala predobravnavni narok. Ta že nekaj let živi v Sloveniji, od leta 2014 pa mu bojda na pol leta podaljšujejo dokument o dovoljenju za bivanje tujca v Sloveniji. Drugih dokumentov nima, zato kdo ve, ali je sploh govoril resnico, ko je ob prihodu v Slovenijo navajal, da se je v Asmari rodil 1. januarja 1993.Leta 2012 je bil obsojen na dve leti zapora zaradi ropa v Ljubljani, leta 2015 pa na pol leta pogojnega zapora zaradi nasilništva. Zdaj je torej obtožen poskusa uboja, da je Rožiča z nožem, katerega rezilo je bilo dolgo šest in pol centimetrov, štiri centimetre globoko zabodel pod levi rebrni lok, ga porezal po stegnu in na tleh ležečega še namahal z lesenim kolom.Coco krivde ne priznava, »niti ne vem, česa sem obtožen, ko se je to dogajalo, sploh nisem bil v Savljah«. Bil naj bi na policijski postaji, kjer naj bi prijavil, da so tam nasilni do njega. »Nisem kriv, tega človeka sem nazadnje videl dva dni prej, nisem se boril z njim. Odkar so me aretirali, mi niso dali priložnosti, da povem, da sploh nisem bil tam. To ni fer, spoštujem vaše sodišče, toda morate mi dati pravico do besede.« Dobil pa jo bo šele, ko se bo proti njemu začel sodni proces, to bo 11. junija.