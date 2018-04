Za čas v zaporu naj plača država

GORNJA RADGONA – Pred sodnico okrajnega sodišča v Gornji Radgoni Marjeto Kralj se je včeraj z zaslišanjem oškodovanca in nekaj prič nadaljevala pravda, v kateri 49-letni Alojz Starič iz Mahovcev v Apaški dolini toži Republiko Slovenijo in zahteva 16.900 evrov odškodnine. O Alojzu Stariču, očetu 21 in 11 let starih sinov, se je največ govorilo od 5. avgusta 2015, ko so ga osumili za nedokončan uboj deset let mlajše žene Valerije, ki naj bi jo napadel in zabodel med vožnjo v bližini domače vasi. Ko so ga dobrih 24 ur pozneje prijeli, so ga odpeljali v pripor, kjer je prebil čas od 6. avgusta 2015 do 21. januarja lani. Tožilstvu ni uspelo dokazati očitanega kaznivega dejanja, je bil pa Starič vmes obsojen na polletno zaporno kazen zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe. Zato so ga tudi izpustili iz pripora, je pa višje sodišče zadevo vrnilo v vnovično obravnavo na okrožno sodišče v Murski Soboti, kjer so ga v drugo oprostili vseh očitkov. In ker je v priporu neupravičeno prebil slabega pol leta, natančneje 169 dni, Alojz Starič, ki ga zastopa Igor Vinčec, terja odškodnino. Na sodišču je predstavil travmo, stres in stiske, ki jih je neupravičeno doživljal v priporu, kjer da so razmere izjemno slabe, zlasti zaradi prepolnih prostorov. Zelo ga je skrbelo za oba otroka, zlasti mlajšega, prizadelo ga je tudi dejstvo, da so mu mnogi nekdanji prijatelji obrnili hrbet, posebej pa je obdolžil medije, zlasti spletne, ker da še danes »lahko preberemo lažna poročila«, kot je dejal. Prav zaradi tega naj ne bi mogel dobiti službe, saj ga kot avtomehanika nihče niti ne pokliče na razgovor, čeprav piše prošnje. Podobno sta pričali tudi Alojzova mama Amalija in brat Anton. Obravnava se bo nadaljevala 11. julija, ko bodo zaslišali dva zdravnika in nevropsihiatra, ki je Alojza zdravil v priporu. Če bo treba, bodo zaslišali še izvedenca medicinske stroke, sicer pa naj bi zadevo zaključili.