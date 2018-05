Sirec nad Slovenca, Slovenec nad Avstrijko

ROVINJ, DUNAJ, LINDEN – Prvomajski prazniki, ki se nekaterim Slovenkam in Slovencem še niso dokončno iztekli, so ob obilju turističnih in kulinaričnih doživetij po tujih krajih prinesli tudi nekaj dogodkov, v katerih so se sodržavljani znašli v policijskih zapisnikih. Nekateri so bili zgolj žrtve, tako kot 48-letni rojak, ki so mu v istrskem kraju Červar-Porat ukradli štiri kolesa,