Z otrokom obtičala v vodi

Ob eni od hiš je voda izkopala večji kanal. FOTO: GASILSKI ZAVOD TRBOVLJE

Med predeli, ki so jo najbolj skupili, je tudi trboveljsko naselje Bevško. FOTO: GASILSKI ZAVOD TRBOVLJE

Voznica je na cesti skozi Bevško zapeljala v deročo vodo in ni šlo več ne naprej ne nazaj, zaradi česar je avto obstal z ujetima potnikoma.

TRBOVLJE – V nenadnem in nepričakovanem neurju, ki se je razhudilo nad Slovenijo, je narava zobe pokazala tudi v Trbovljah. Plazovi, deroča voda, naplavine, poplave in drugo so klestili tudi po Zasavju. Med predeli, ki so jo najbolj skupili, je trboveljsko naselje Bevško. V ozki dolini na klancu, ki meji na sosednjo zagorsko občino, so imeli v ponedeljek zvečer in ponoči gasilci Gasilskega zavoda Trbovlje polne roke dela.V Bevškem sta v neurju na sodri nasedla dva avtomobila, v grušču je ostal zasut polkamion, Jugov graben je kot za šalo odnesel sedem velikih zabojnikov za smeti. Zaradi količine padavin in deroče vode so morali gasilci na treh krajih preusmerjati tok, saj bi nevarnosti, škode in katastrofe bilo še več. S protipoplavnimi vrečami je bilo treba zavarovati objekte. A marsikje to ni bilo dovolj za ubranitev pred vodo. Krajši čas je v Trbovljah padala toča, kar je, čeprav k sreči ni bila debela kot oreh , nenavadno. Na srečo vsaj po prvih podatkih večje ali katastrofalne škode ni povzročila.Ogenj je hudič, voda pa še hujši zlodej, ne pravijo zaman, in to so izkusili tako krajani kot gasilci v Bevškem. Voda je prinesla blato, zemljo, pesek, grušč, veje in jih odlagala na bregu, cestah, ob hišah. Ob eni od hiš je izkopala večji kanal, malo naprej je s fasade druge hiše odtrgalo del zidu, na tretjem koncu je temeljito izpodjedla tla okoli stebra javne napeljave. Zaradi količine hudourniške vode je zalilo najmanj tri objekte, odtrgalo je del ceste, podrlo drevo, zamašilo odtočne kanale in podobno.Poseben strah sta doživela mama in šestletni otrok. »Z avtom je voznica zvečer na cesti skozi Bevško zapeljala v deročo vodo in ni šlo več ne naprej ne nazaj, zaradi česar je avto obstal z ujetima potnikoma. Naši gasilci so ju potegnili ven in jima pomagali na varno, za avto pa je poskrbela vleka. Na srečo se je dobro končalo, sta pa bila mamica in šestletni otrok prestrašena,« pravi poveljnik Gasilskega zavoda Trbovlje