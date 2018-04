Z otroki pobegnila pred nasilnim možem

ČRNOMELJ – Črnomeljski policisti so bili v petek v večernih urah obveščeni o nasilju v družini. 45-letnik je grozil ženi, da jo bo ubil, ta pa je z otroki pobegnila in poiskala pomoč.



Policisti so nasilnežu, ki je bil z vozilom udeležen v prometu, zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,58 miligrama alkohola, zato so mu odvzeli prostost in ga pridržali. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Izrečen mu je bil ukrep prepovedi približevanja žrtvam, o izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije, ovadili pa so ga tudi na pristojno tožilstvo zaradi nasilja v družini.