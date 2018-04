Z nožem nad svetnika, s sekiro nad Strojana

LJUBLJANA

Martin Brezar je Rajka Strojana najprej z glavo udaril v nos in nato še z roko v glavo. Nakar je zgrabil sekiro in jo dvignil nad Strojana.

- LJUBLJANA –, to je tisti 26-letnik, ki je prvega oktobra lani zgodaj zjutraj na terasi okrepčevalnice v Kočevju z nožem skoraj usodno zabodel 35-letnega kočevskega občinskega svetnika in nekdanjega bodibilderja, se mora na sodišču zagovarjati še za en nasilen greh iz preteklosti.V Rojah pri Ljubljani, kjer po izselitvi iz Ambrusa živi številna družinaje 18. septembra 2014 okoli enih popoldne prišel navzkriž z. Po prepričanju tožilstva ga je najprej z glavo udaril v nos in nato še z roko v glavo. Zatem naj bi zagrabil sekiro in jo dvignil nad Strojana. Ta je skočil na napadalca, da bi preprečil udarec, a ga je Brezar vseeno s sekiro porezal po kazalcu desne roke. Strojan je zaradi udarca padel po tleh, utrpel še razpočno rano kože na nosu, zlom nosne kosti, rano na kazalcu desne roke ter poškodbo kite iztegovalke desne roke. Pa tudi udarnino glave in prsnice. Brezar se mora tako na sodišču zagovarjati zaradi povzročitve hude telesne poškodbe.Tokrat ga je ljubljanska okrožna sodnicazaman čakala. Pri tem si ni znala razložiti, zakaj pravosodni policisti, ki so bili po prejšnji obravnavi obveščeni, kdaj morajo Brezarja spet pripeljati na sodišče, tega niso storili. V sodno dvorano pa ni stopil niti Strojan. »Vabilo zanj v spisu ni izkazano,« je še sporočila in sojenje prestavila na 22. maj. Morda bo Brezar že takrat izvedel, kakšna kazen ga čaka v tem primeru – grozi mu od šest mesecev do pet let zapora. Na predobravnavnem naroku je, kot smo izvedeli, zavrnil ponudbo tožilstva o osmih mesecih zapora.No, medtem bo moral Brezar na sodišče, tokrat k sodniku, zaradi druge kazenske zadeve. Zaradi napada na Petka je obtožen poskusa uboja. Tistega prvega oktobrskega dne je v Kočevju potekala zasebna zabava ob zaprtju lokala, na katero je bil povabljen omenjeni kočevski občinski svetnik, ne pa tudi Brezar. A meni nič, tebi nič je tja vseeno prišel. Če gre verjeti Petku, naj bi ga njemu neznani Rom, torej obtoženi, začel v lokalu bockati po bicepsih in telesu. »Z buciko ti jih bom predrl, če te moja roka udari,« je bil ob besedah, »kaj pa ti misliš, da si, če jih imaš«, zelo pogumen Brezar. Petek ga je sprva poskušal umiriti na lep način, nato pa mu je »po nekajminutnem provociranju počil film, zagrabil sem ga za boke in ramena ter ga pospremil iz lokala«. Kmalu zatem je bilo konec tudi zabave, zaradi česar je zapustil lokal. »Potem pa me je nekdo udaril v glavo in znašel sem se na tleh. Nikoli ne bom pozabil njegovega obraza in modrih oči, ko je šel z nožem proti meni.« Bile so to Brezarjeve modre oči. Po prepričanju tožilstva je Brezar takrat Petka zabodel in mu predrl želodec in črevesje; preživel je le zaradi hitrega prevoza v ljubljanski klinični center, kjer so ga takoj operirali. In kaj na vse to pravi obtoženi Brezar? Svojega zagovora še ni podal, bo pa najverjetneje potekal v smeri samoobrambe – da je torej veliko večji in močnejši Petek napadel Brezarja, ta pa se je z nožem le branil.