Z ilegalno stavnico jih je osušil za 145.000 evrov

LJUBLJANA – Svetovni splet je danes za marsikoga lahko dober zaslužek, še posebno če so vključene različne športne stavnice. A le če so legalne in če v ozadju ne stoji kakšen prevarant, ki od vas želi le izvleči denar. Nekaj takšnega se je zgodilo štirim posameznikom, ki so na lepe oči verjeli Kranjčanu, ki naj bi jim govoril, da bogato služi z ilegalnimi stavnicami. Na koncu naj bi bili ob 145.000 evrov.Predstavljal se jim je kot uspešen igralec stav in da ima na igralnem računu spletne športne stavnice winbet247.com dovolj denarja, s katerim bo lahko poravnaval svoje obveznosti. Oškodovanci so mu očitno verjeli in zaupali, saj mu je eden celo prodal audija A5, pri čemer pa je, četudi še ni dobil kupnine, podpisal, da je glede tega vse urejeno. Poleg tega mu je dal še 50.000 evrov, in sicer kot nekakšno posojilo. Prav tako 50.000 evrov mu je dal drug oškodovanec, preostala dva pa sta verjela, da bosta lahko s 15.000 evri oziroma 5000 evri na stavnici, ki, kot rečeno, jim jo je predstavil kot realno delujočo stran, tudi kaj zaslužila.Ali pa, če sreča ne bo na njuni strani, izgubila. Skratka, Kranjčan naj bi storil kaznivo dejanje goljufije, za katero je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora.»Dobro bi bilo, da to čim prej končamo, da dokažem, da nisem kriv,« je na ljubljanskem okrožnem sodišču zatrjeval Boškovič, ko je moral stopiti pred sodnicoin se izreči, ali krivdo po obtožbi priznava. Da o tem nikakor ni razmišljal, je bilo jasno že iz odgovora tožilke, ki je sodnici odgovorila, da mu v zameno za priznanje krivde nima kaj ponuditi glede na njegov ugovor na obtožnico ter da z njegove strani doslej ni bilo nobene pobude v zvezi s tem. »Kaj pa naj priznam?« je nato sodnici odgovoril Boškovič, ko ga je ta povprašala o krivdi.Njegov zagovornikje sicer predlagal, naj sodišče na glavni obravnavi zasliši pričo, ki bo povedala, da je bila kupnina za audija plačana, da to dokazuje tudi listina in da je obtoženi denar zaslužil v kazinoju, kjer je priigral večje vsote, nikakor pa ne z goljufanjem.O tem, kako je slovenska policija v sodelovanju s hrvaško policijo in Eurpolom razbila mednarodno organizirano kriminalno združbo, ki je bila vpletena v korupcijo v športu in ilegalne stavnice, smo poročali že konec lanskega leta. Pri nas so pridržali devet oseb, tudi 41-letnega Boškoviča, na Hrvaškem pa dve.Da je šlo za obsežno kriminalno združbo, priča že podatek, da so pri nas izvedli kar 11 hišnih preiskav in 13 preiskav osebnih vozil, na Hrvaškem pa dve hišni preiskavi in dve preiskavi motornih vozil. Ob tem so zasegli 35 elektronskih naprav, 32 mobilnih telefonov, 19.650 evrov, za 38.500 evrov ponarejenih evrskih bankovcev in dve osebni vozili.Med osumljenimi sta nekdanji nogometaš, ki so ga sicer zaradi nezakonitih športnih stav v Italiji aretirali že leta 2013 in je bil tam tudi že obsojen, ter nekdanji nogometaš. Kdaj se bosta pojavila na sodišču, ni znano, saj celotni postopek še ni tako daleč, da bi se o krivdi že lahko izrekala. Po naših podatkih proti njima poteka kazenski postopek zaradi storitve kaznivega dejanja po 212. členu kazenskega zakonika oziroma nedovoljenih prirejanj iger na srečo.