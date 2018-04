Z bližnjega travnika v Kopru pritekel pitbul in napadel

KOPER – Na zadnji marčevski dan je ob 19.45 policiste poklical občan in naznanil, da je njegovega psa pred trgovino v Olmu napadel pes, pasme pitbul terier, in ga poškodoval. Lastnica je nato s svojim psom peš zbežala po Dolinski cesti.



Policisti so ugotovili, da je imel prijavitelj svojega psa mešančka pripetega na vrvici. Ko sta prišla na parkirni prostor pred trgovino, je z bližnjega travnika pritekel brez povodca in brez nagobčnika pes pasme pitbul terier in napadel psa. Poskušali so ju spraviti narazen, vendar jim to ni uspelo. Ko je lastnik napadenega psa začel klicati policijo, je lastnica napadalnega psa pobegnila. Zaradi hudih poškodb so napadenega psa odpeljali na veterinarsko postajo v Kopru. Tretji ugriz Lastnico pitbul terierja so policisti izsledili v Bošamarinu. Pri pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da ima pitbul terier status nevarnega psa in v evidenci zabeležena dva ugriza. Skrbnico so seznanili s prekrškom. Ker je pes imel status nevarnega in je imel zabeležene tri ugrize, se je veterinarska inšpekcija odločila za odvzem lastniku.



Veterinarska inšpekcija v Kopru je lastnici psa uspešno odvzela. Ta je sicer kršila določila zakona o zaščiti živali (ZZZiv), ker ni zagotovila fizičnega varstva nevarnega psa v skladu z drugim odstavkom 12. člena tega zakona.