KAL PRI ZAGRADCU – Ob 7.46 je v bližini naselja Kal pri Zagradcu v občini Ivančna Gorica osebno vozilo trčilo v obcestni drog.



Gasilci PGD Stična, Ambrus in GB Ljubljana so ukleščenega in hudo poškodovanega voznika s tehničnim posegom izrezali iz poškodovanega vozila.



Reševalci ZD Ivančna Gorica so ga prepeljali v bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.