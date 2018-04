ZAGRAD – V petek ob 20.40 je v Zagradu voznik z osebnim vozilom zapeljal z vozišča po travnati brežini ter se ustavil na previsu, da je obstajala nevarnost prevrnitve vozila v globino, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.



Posredovali so gasilci PGE Celje, vozilo zavarovali s tehničnimi sredstvi, izvlekli voznika iz vozila in nato potegnili vozilo na varno.