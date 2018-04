ZAGORJE OB SAVI – V ponedeljek ob 23.34 je na regionalni cesti Trbovlje–Zagorje v Slačniku voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča. Pri tem so se poškodovale tri osebe.



Gasilci GZ Trbovlje in PGD Zagorje mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in nudili pomoč reševalcem.



Poškodovance so oskrbeli reševalci UC Trbovlje in nujne medicinske pomoči ZD Zagorje in Hrastnik ter jih odpeljali v trboveljsko bolnišnico, so zapisali pri upravi za zaščito in reševanje.