Vlomil v hišo in odnesel zlatnino

NOVA GORICA – V torek so bili novogoriški policisti obveščeni o tatvini v času odsotnosti oškodovancev v eni od stanovanjskih hiš v naselju Potok pri Dornberku.



Po dosedanjih ugotovitvah je neznani storilec v daljšem časovnem obdobju v notranjosti stanovanjske hiše našel in si prilastil več kosov zlatnine. Po dejanju je nepridiprav kraj zapustil in z ukradenimi predmeti odšel neznano kam. Zaradi omenjenega protipravnega ravnanja je bila oškodovancem povzročena večja materialna škoda.



Policisti okoliščine navedenega kaznivega dejanja še preiskujejo in bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev po zaključku preiskave podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so sporočili iz PU Nova gorica.