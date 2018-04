Vlatko potolkel z nogo od postelje

Štiridnevna turneja

Bojan Sep je na sodišču jokal kot majhen otrok. FOTO: Aleš Andlovič

72 ur sta Bojan Sep in Vanesa Vajdič mirno popivala in se drogitala ob truplu Vlatke Petrik.



Jemal sem kokain, metadon, protibolečinske tablete, antidepresive, marihuano in povrhu še žganje.

MARIBOR – »Vse bi dal, da bi lahko čas zavrtel nazaj. Globoko obžalujem, kar sem storil,« je včeraj jokajoč pred sodnim senatom razlagal 35-letni, ki je konec lanskega septembra umoril svojo nekdanjo partnerko, 45-letnoZagovor obtoženega umora je sodnikvečkrat prekinil, saj je Bojan Sep na ves glas jokal in so bile njegove izrečene besede komaj še razumljive. Tako je razlagal, da sta se pokojno Vlatko Petrik spoznala pred šestimi leti: »Na začetku sva bila nerazdružljiva. Živela sva skupaj in se ljubila.« Toda sčasoma so se vezi med njima skrhale, Vlatka Petrik naj bi postajala vse bolj ljubosumna. »Želela si je otroka z mano, a je splavila in to jo je povsem zlomilo. Prepirala sva se zaradi čisto banalnih stvari. Na primer sem šel kositi travo k staršema, pa je že mislila, da sem šel k drugi ženski,« je hitel pojasnjevati obtoženi Bojan Sep.