Vikend zapor za Andrejevo smrt?

- ŠENTJERNEJ – Čez dva meseca bodo minila tri leta od hude prometne nesreče v Šentjerneju, ki je zahtevala življenje 42-letnega. Sprva je bila nezgoda precej skrivnostna. Najprej zato, ker ni bilo jasno, kdo je sploh sedel za volanom, izjave udeleženih v nesreči so bile namreč precej nasprotujoče si, tako da so policisti šele na podlagi analize oblačil in drugih mikrosledi v vozilu prišli do zaključka, kdo je povzročil nesrečo. Veliko težav z iskanjem razbitega avta in ponesrečenih so imeli tudi gasilci in reševalci, nesreča se je namreč zgodila na makadamski poti na robu Šentjerneja, na Turopolju, kjer ni ravno gost promet, hkrati pa so bili udeleženci nesreče v šoku in pod vplivom alkohola ter zato precej zmedeni, ko so na številko policije oziroma reševalcev pojasnjevali, kje sploh so. Dva od potnikov sta po nesreči celo zbežala v deževno noč, a so ju policisti kmalu izsledili.Zgodilo se je 20. junija 2015 nekaj pred pol drugo uro zjutraj. Štirje so bili v golfu, ko je avto najprej zapeljal z mokre, blatne in spolzke makadamske ceste na travnik, nato je zapeljal levo prek vozišča, potem po nekaj metrih trčil v en meter visoko precej močno živo mejo, jo prebil, nato pa še nekaj metrov peljal naprej in trčil v drevo ob vznožju nasipa. Da je bil trk silovit, so pričale tudi poškodbe na vozilu; avto je bil razbit po celem prednjem in tudi levem delu.V nesreči sta bila poškodovana, za katerega se je pozneje izkazalo, da je vozil, in Rešetič, ki je sedel na zadnjem sedežu avtomobila; dobil je izredno hude poškodbe glave in 9. julija je v bolnišnici umrl. Verjetno se nesreča niti ne bi zgodila, če bi bil voznik trezen, a je ta tri ure po nesreči napihal 0,78 promila alkohola, občutno bolj je bil pijan Rešetič, alkohol so policisti namerili tudi pri obeh drugih sopotnikih, za volan pa je sedel tisti, ki je bil pravzaprav še najbolj trezen, povrhu vsega pa takrat sploh še ni imel vozniškega izpita.Zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti je moral Marko Jelovšek iz Ostroga sesti na zatožno klop novomeškega okrožnega sodišča, za takšno kaznivo dejanje je namreč po kazenskem zakoniku zagrožena kazen do 8 let zapora, grozi mu tudi stranska kazen prepoved vožnje motornega vozila. A Jelovšek se je začel pred predobravnavnim narokom zaradi eventualnega priznanja krivde že pogajati s tožilstvom tudi o višini kazni, glede na to, da je mladenič zaposlen, bo kazen po vsej verjetnosti lahko odslužil z vikend zaporom. Predobravnavni narok se bo nadaljeval v začetku maja.