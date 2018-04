VIDEO: Posnetki s kraja streljanja v Portorožu, policija prijela tri moške

Štirje udeleženci streljanja so identificirani. Vsi so državljani Slovenije. Osebe so bile že večkrat obravnavane v dejanjih z elementi nasilja.

PORTOROŽ – Minuli vikend je Slovenijo pretresla vest o streljanju v Portorožu. Ena oseba je bila ranjena. Danes je pred medije stopil pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije PU Koperin povedal, da je oseba zunaj smrtne nevarnosti. Streljanje se je zgodilo v soboto ob 19.27, pri čemer je bil ranjen 38-letnik z območja Ljubljane. Na kraju samem mu je bila nudena prva pomoč, nato pa so ga z rešilcem odpeljali v izolsko bolnišnico.Po prijavi so bile postavljene blokade, a storilca še niso prijeli. Preiskava poteka, informacij in podatkov je menda veliko, več od tega pa Grandič ni želel povedati. Trenutno policija preiskuje kaznivo dejanje poskusa umora in kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Streljanje se je namreč zgodilo na javnem kraju, kjer je bilo večje število naključnih sprehajalcev in obiskovalcev.Grandič je še povedal, da so prijeli tri moške (vsi so državljani Slovenije). Bili so v policijskem pridržanju, opravljena so bila preiskovalna dejanja, včeraj pa so bili izpuščeni na prostost. Vse, ki bi morebiti imeli informacije glede streljanja, prosijo, da se javijo policiji in jim posredujejo podatke. Prav tako naprošajo za morebitne amaterske posnetke, ki bi utegnili nastati na kraju v času streljanja.