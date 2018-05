ROGAŠKA SLATINA – Včeraj ob 21.27 je na Partizanski cesti strela udarila v gospodarsko poslopje in zanetila ogenj.Posredovali so gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina, Rogaška Slatina, Sv. Florjan in Kostrivnica, ki so lastnikom pomagali rešiti živino in delovne stroje iz poslopja, omejili ogenj, da se ni razširil na stanovanjsko hišo, ter ga pogasili.Poškodovanih ni bilo, gospodarsko poslopje pa je zgorelo v celoti.Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina so ostali na gasilski straži, je poročala uprava za zaščito in reševanje.