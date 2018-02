FOTO: Na štajerki v predoru verižno trčenje

LUKOVICA – Ob 14.46 je bilo na avtocesti Celje–Ljubljana v predoru Podmilj v trčenju udeleženih osem tovornih vozil in dve osebni, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci so zavarovali kraj nesreče, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe, ki so jo prepeljali v bolnišnico.

Zaradi nesreče je bil zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani. Nekaj pred 22. uro pa je počilo med cestninsko postajo Kompolje in Blagovica. V smeri proti Mariboru je zato zaprt vozni pas. Nastal je približno 1,5 kilometra dolg zastoj.

Po Sloveniji, kjer je promet močno oviral zapadli sneg, so se danes zgodile številne prometne nesreče.