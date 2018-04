Velika policijska akcija v ljubljanskem Rogu, ena oseba poškodovana

LJUBLJANA – Bralka nas je obvestila, da je očitno v ljubljanskem Rogu prišlo do incidenta, na kraju pa naj bi bilo ogromno policistov.



Informacijo smo preverili na PU Ljubljana, kjer so informacijo potrdili. Nekaj pred 17. uro so bili obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v prostorih ob Trubarjevi cesti v Ljubljani. Na kraju so takoj posredovali policisti.



Po prvih zbranih podatkih naj bi oškodovanec domnevno pri vlomu v enega izmed prostorov objekta ob Trubarjevi cesti zalotil moškega. Le ta se mu je uprl in ga pri tem poškodoval. Oškodovanec je utrpel poškodbe in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v ljubljanski klinični center. Po dejanju je storilec s kraja pobegnil neznano kam. Glede samega dogodka policisti ta trenutek še opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila, so še sporočili iz PU Ljubljana.