Večkrat mimo zakona: suvala, kradla, uničevala vozila

TRŽIČ – Tržiški policisti so v torek dopoldne obravnavali več prijav kaznivih dejanj, ki jih je osumljena ista oseba.



V prvi prijavi je bilo okoli 10. ure sporočeno, da je osumljenka peško potisnila, da je ta padla, in ji povzročila telesne poškodbe. Približno pol ure kasneje je bila podana prijava tatvine stvari iz dveh trgovin, opoldne pa tudi prijava tatvine čevljev iz še tretje trgovine. Obvestili so jih tudi o poškodovanju več osebnih avtomobilov.



Osumljenko so policisti že izsledili in proti njej zaradi sumov kaznivih dejanj vodijo postopek, so sporočili iz PU Kranj.