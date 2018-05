LJUBLJANA - Danes nekaj po 9. uri so bili policisti obveščeni, da so na območju Belice - Osilnice opažene osebe, najverjetneje tujci. Policisti so pregledali širše območje in pri tem izsledili 10 državljanov Pakistana in 4 državljane Bangladeša. Trenutno pa policisti še izvajajo postopke.



Včeraj dopoldne so policisti na območju Grivca že prijeli dva državljana Alžirije. Oba sta zaprosila za mednarodno zaščito in bila nameščena v Azilni dom.