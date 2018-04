BLED – V torek ob 21.34 je na Bledu občan padel v jezero, je poročala uprava za zaščito in reševanje.



Posredovali so gasilci PGD Bled in potapljača PRS Bled. Osebo so iz jezera pred prihodom gasilcev rešili mimoidoči.



Gasilci so pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči pri oskrbi premraženega občana in pregledali obalo jezera.