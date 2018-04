V zapor bi jih strpali za 59 let

KOPER

- KOPER – Eno leto in pol po obsežni kriminalistični preiskavi na Obali, poimenovali so jo Kobra, bodo glavni akterji na koprskem okrožnem sodišču kmalu, morda že prihodnji mesec, izvedeli, kakšna usoda jih čaka. Sojenje je namreč v sklepni fazi, kar pomeni, da je tožilstvo že lahko sporočilo, kolikšno kazen bi si deveterica obtoženih zaslužila za svoje nečedne posle. V zapor bi jih poslalo za skupno slabih 59 let.Samo domnevnega vodjo kriminalne združbebi tožilstvo v zaporu rado videlo za 11 let in osem mesecev. Prav bratje, torej Valon,in, naj bi bili po prepričanju tožilkena vrhu hierarhično organizirane kriminalne združbe. Vodja naj bi bil Valon, ki da je načrtoval in usklajeval delovanje združbe, in to tudi po tem, ko je bil priprt. Shqipron, ki je še vedno na begu, postopek zoper njega pa so izločili, naj bi bil Valonova desna roka in vezni člen s preostalimi člani združbe. Najstarejši brat Dibran (po prepričanju tožilstva bi moral odsedeti sedem let) pa je od Valona prevzel del vodilnih poslov. Del kriminalne združbe naj bi bil tudi nogometaš. V kleti njegovega stanovanja so policisti odkrili heroin, po nekaterih podatkih naj bi ga bilo 100 gramov. Krivdo zavrača, a tožilstva s tem nikakor ni prepričal, saj je zanj predlagalo pet let zapora.Prav zaradi treh izolskih bratov Hoxhaj se je primera že na začetku prijel naziv Kobra. Bratje so namreč imeli podjetje Kobra plus, ki pa se je uradno ukvarjalo s prodajo sadja in zelenjave. A kaj kmalu se je izkazalo, da le ni tako. V resnici naj bi se ukvarjali s preprodajo drog in prevažanjem ilegalnih prebežnikov čez mejo. Po prepričanju tožilstva je šlo za "dobro organizirano in strukturirano kriminalno združbo".