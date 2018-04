LJUBLJANA – Danes ob 2.05 je ob Letališki cesti v trgovskem središču zagorelo v kozmetičnem salonu.



Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Zadobrova, ki so požar pogasili in prezračili prostore.



O dogodku je bila obveščena policija.



Vzrok požara bodo ugotavljale pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.