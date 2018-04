FOTO: V tragični nesreči umrla peška

MURSKA SOBOTA – Ob 17.15 se je v Murski Soboti v križišču Gregorčičeve ulice in Ulice Staneta Rozmana zgodila prometna nesreča. Zaradi izsiljevanja prednosti sta trčila osebna avtomobila. Po trčenju je enega odbilo na prehod za pešce, kjer je zadel 85 -letno peško.



Reševalci so jo odpeljali v bolnišnico, kjer pa je pozneje umrla, so sporočili iz PU Murska Sobota.



Po trditvah očividcev naj bi voznica črnega clia izsilila prednost voznici škode, ki naj bi bila celo noseča. Sicer pa križišče Ulice Staneta Rozmana ter Gregorčičeve ulice velja za eno izmed nevarnejših točk v mestu Murska Sobota, in to kljub pogostim merjenjem hitrosti na Gregorčičevi ulici. Za številne prometne nesreče na tem odseku je krivo neupoštevanje prednosti. Mestna občina Murska Sobota je januarja letos napovedala, da bo v križišču še letos vzpostavila mini krožišče, ki naj bi poskrbelo za boljšo varnost vseh udeležencev v prometu.