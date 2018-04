STUDENCE – Ob 20.29 se je v Studencah v občini Žalec pri padcu z motornim kolesom poškodoval motorist. Gasilci PGE Celje in PGD Žalec so zavarovali in osvetlili mesto nesreče, nudili pomoč reševalcem in posuli razlite motorne tekočine z absorbentom.



Reševalci NMP Celje so poškodovanega motorista prepeljali v SB Celje, sporoča uprava za zaščito in reševanje.