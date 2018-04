FOTO: Gledalke blažene in hvaležne: Pop TV, hvala

Čudovite obleke plesalk v šovu Zvezde plešejo razkrivajo vrhunsko pripravljene plesalke in njihove čare. A letos so na svoj račun že večkrat prišle tudi gledalke, saj so srajce plesalcev vse pogosteje odpete. Še posebej veliko gumbov na srajcah je bilo odpetih to nedeljo, ko so v solo točki svoje plesne veščine pokazali profesionalni plesalci. Srajce so plapolale in razkazovale