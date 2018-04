V obupu pulila travo, da sta preživela

Reševalci so za nohti planincev opazili polno prsti, kar kaže na to, da sta imela na strmem pobočju zelo velike težave pri gibanju.

Vzpon na Košutnikov turn je zahteven, (tuji) turisti se tega ne zavedajo.

Nevarnost snežnih plazov

TRŽIČ – Čeprav stroka in gorski reševalci vsako leto opozarjajo pohodnike, da se v hribe in planine odpravijo samo s primerno opremo, mediji vedno znova poročamo o neverjetnih reševalnih akcijah, ki potekajo v slovenskih gorah. Ena takih se je odvijala v sredo pozno popoldne, ko je moral helikopter naše vojske (v katerem so bili člani zdravniške ekipe ter policist) reševati dva tuja planinca, ki ju le težko poimenujemo planinca, saj sta bila oblečena v kratke hlače, na nogah pa sta imela športne copate.Planinca sta se na Košutnikov turn v Karavankah odpravila z Dolge njive (v občini Tržič) že dopoldne, pri vzponu pa sta se zaradi neustrezne obutve izogibala snežišču in s tem tudi poti – dokler nista prišla do območja prepadnih sten na nevarni vpadnici nad planšarijo. »Tam sicer je planinska pot, a po njej zaradi neustrezne opreme nista mogla nadaljevati, prav tako jima je zmanjkalo moči, da bi se vrnila,« je v poročilu kranjske policijske uprave povzel predstavnik slednjeZ vpadnice ju je rešila reševalna ekipa, turista planinca pa sta bila vidno prestrašena in že prezebla zaradi nošenja samo kratkih hlač, ki niti poleti niso primerno oblačilo za gibanje v gorah. Reševalci so za nohti planincev opazili še polno prsti, kar kaže na to, da sta imela na strmem pobočju zaradi nošenja športnih čevljev zelo velike težave pri gibanju. »Iz obupa sta v reševanju svoje situacije pulila travo in se je oprijemala, ta z vidika trdnosti niti približno ni zanesljiv material, a je bila v tem primeru to edina možnost, da sta dočakala prihod reševalne ekipe,« pojasnjuje Kos.Da športni copati nikakor niso primerni za obisk gora – še zlasti ne v sedanjih razmerah –, potrjujejo tudi podatki Agencije RS za okolje. Ta navaja, da je nevarnost snežnih plazov zjutraj in deloma dopoldne sicer majhna, od poznega dopoldneva do večera pa znatna. Snežna odeja namreč čez noč pomrzne, čez dan pa se ojuži in postane sredi dneva bolj labilna. Nevarna so bolj strma pobočja, zlasti prisojna, ter mesta z napihanim snegom v visokogorju. S strmih travnatih pobočij se še lahko prožijo posamezni plazovi razmočenega snega. Zatorej velja: v gore previdno in samo s primerno opremo.