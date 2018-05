STRUNJAN – V ponedeljek ob 22.26 se je na cesti Strunjan–Valeta v občini Piran prevrnilo osebno vozilo in obstalo na boku.



Gasilci JZ GB Koper so požarno in prometno zavarovali kraj dogodka, nevtralizirali razlite tekočine in odklopili akumulator. Reševalci NMP Piran in RSSI so poškodovani osebi oskrbeli in ju prepeljali v bolnišnico v Izolo, sporoča uprava za zaščito in reševanje.