Umrla znamenita slovenska pianistka

LJUBLJANA – Po dolgi in hudi bolezni je umrla Marina Horak, znamenita pianistka, pedagoginja, svetovljanka, mednarodno angažirana umetnica in vzgojiteljica številnih mladih glasbenikov, je na spletu objavil Marijan Zlobec.



Pianistka poljskega porekla Hilda Horak je hčerko Marino rodila v Ljubljani 1. novembra 1944, štirinajst dni po tistem, ko je bil Marinin oče makedonskega porekla Konstantin Domazetovič, ilegalni borec proti nacizmu, ubit v gestapovskih zaporih, piše v življenjepisu na spletni strani Marine Horak.



Slovenska pianistka poljsko-makedonskega porekla je večji del življenja preživela v Münchnu, Parizu, Amsterdamu in Londonu. Leta 2001 se je vrnila v Slovenijo, kjer je bila profesorica za komorno igro na akademiji za glasbo v Ljubljani, hkrati pa se je kot pianistka in pedagoginja intenzivno udejstvovala v tujini in doma.



Kot solistka se je pojavila s slovensko, z beograjsko in makedonsko filharmonijo, s sarajevskimi in z zagrebškimi simfoniki, norveškimi simfoniki in filharmoniki, nizozemskim radijskim orkestrom, s komornimi orkestri Gaudeamus (Zagreb) in Barock Strings Zurich (Švica), z londonskim Young Symphony Orchestra, s švicarskim Orchesterverein Zürich ...



Snemala je v mnogih radijskih hišah, posebej uspešna pa je njena zgoščenka s štirimi sonatami slovenskih avtorjev (Škerjanc, Lipovšek, Šivic, Matičič).



Marina Horak je bila dobitnica Betettove nagrade Društva glasbenih umetnikov Slovenije za leto 2008, še piše na njeni spletni strani.