Ljubljana: učenca obračunala z nožem

Tudi naše osnovne šole že dolgo niso več izključno oaze miru in poslušnosti. FOTO: Marko Feist

Potegnil je nož

LJUBLJANA – Skozi šolska vrata smo vstopili v času odmora. Hodnike ljubljanske OŠ Koseze so prevevali prešerna razigranost, otroško veselje, glasno žlobudranje. Na dotični šoli je menda kar 735 učencev! Razumemo, v takšni množici se hitro najde kakšna črna pika, vsem pač ne bo uspelo. Nekaterim bodo ulica, slaba vzgoja in napačni zgledi že v kratkem pripomogli, da bodo stopili na krivo pot. Nihče si tega ne želi, še najmanj vodstva šol, ki se tako rada skrivajo za fasado popolnosti. Na OŠ Koseze se to pot niso mogli.Tisti fantič, ki je v ponedeljek dopoldne zagrozil z nožem, je namreč pošteno, ko so izvedeli, vznejevoljil in prestrašil starše mnogih drugih otrok, močno je razburkal zaspano realnost. Tudi ravnateljicanam je poskušala dopovedati, da na njihovi šoli doslej niso zaznali kakršnega koli nasilja, »to je bil prvi takšen primer«! Dvomljivec bi se najraje vprašal, ali resnično živimo v iluziji, oazi miru, poslušnosti in etičnih načel ali pa smo hočeš, nočeš samo del gladiatorske arene, kjer občasno zapojejo tudi ostra rezila.Nekaj minut, preden je šolski zvonec naznanil prvo ponedeljkovo uro, je na enem izmed hodnikov završalo. V sporu sta bila osmošolec in devetošolec. »Daj mi tisto,« so slišali nekateri, »daj mi denar«, so slišali drugi.