Trk v križišču, 11 ranjenih

Trk v Prevojah FOTO: PGD Blagovica

LJUBLJANA – V nedeljo ob 3.03 se je na južni ljubljanski obvoznici, pri počivališču Barje v smeri proti razcepu Malence, osebno vozilo prevrnilo na streho. Posredovali so gasilci GB Ljubljana. Zavarovali in razsvetlili so kraj dogodka, odklopili akumulator, posuli razlite tekočine in s tehničnim posegom rešili ukleščenega iz vozila. Oskrbeli so ga reševalci.V naselju Prevoje, na regionalni cesti Domžale–Lukovica, sta v soboto ob 23.23 trčili osebni vozili. Pri tem se je ranilo kar 11 ljudi. Oskrbeli so jih reševalci iz Kamnika, Domžal, Ljubljane in Celja. Posredovali so gasilci PGE Domžale in PGD Lukovica, Prevoje ter Blagovica. Zavarovali so kraj dogodka, odklopili akumulatorje ter pomagali reševalcem pri oskrbi ranjencev. Te so odpeljali v UKC Ljubljana. Nesreča se je zgodila zaradi izsiljevanja 26-letnega voznika v križišču. V vozilu 26-letnika so bili poleg voznika še 4 potniki, v vozilu 27-letnika pa še 5 potnikov (pri tem otrok ni bil v ustreznem otroškem sedežu). Policisti so 26-letnemu povzročitelju izdali plačilni nalog.V Podpeči sta ob 21.23 trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Podpeč. Zavarovali so kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili ukleščenega ranjenca, odklopili akumulatorja na vozilih ter posuli iztekle tekočine. Reševalci so v bolnišnico prepeljali 3 ranjence.V Hacetovi ulici v Ljubljani so ob 17.27 trčila tri osebna vozila. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, posuli razlite motorne tekočine z vpojnimi sredstvi ter pomagali reševalcem, ki so oskrbeli dva ranjenca.Ob 16.36 sta na Ljubljanski cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem, počistili cestišče ter pomagali pri usmerjanju prometa. Reševalci so dva ranjenca oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.Blizu naselja Obrne je ob 14.36 voznik izgubil nadzor nad avtom in zapeljal s ceste. Gasilci PGD Bled so pomagali ranjencu do prihoda reševalcev. S tehničnim posegom so avto dvignili na cesto, pomagali pri nakladanju na avtovleko in očistili cesto.Na cesti Podnanos–Vipava, pri križišču za vas Podraga, sta ob 14.04 trčila osebno vozilo in motorist. Ajdovski reševalci so motorista odpeljali v šempetrsko bolnišnico, gasilci GRC Ajdovščina so odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem ter posuli razlite tekočine po cestišču z vpojnimi sredstvi.Na Ankaranski cesti v Kopru je ob 10.53 voznik osebnega avta zapeljal čez robnik na zelenico, pri tem pa razbil oljno kad motorja. Oljni madež v dolžini okoli 60 metrov so nevtralizirali gasilci JZ GB Koper. Delavci Cestnega podjetja Koper so dokončno počistili cestišče.Na Cesti Kozjanskega odreda v Šentjurju so ob 10. uri trčila tri osebna vozila, pri tem se je 5 ljudi ranilo. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, do prihoda reševalcev dajali prvo pomoč, usmerjali promet in posuli cestišče z vpojnimi sredstvi. Celjski reševalci so 5 ranjencev oskrbeli in 3 prepeljali v bolnišnico.Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so v 24 urah v treznilnico spravili voznika na območju Maribora, pridržali 1 voznika na območju Policijske uprave Maribor ter zasegli 7 vozil zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov (3 na območju Ljubljane, dve v Mariboru, po eno pa v Celju in Novem mestu).