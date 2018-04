Trčila mestni avtobus in avto, dve osebi poškodovani

LJUBLJANA – Ob 9. uri sta na nadvozu čez ljubljansko obvoznico na Podutiški cesti trčila osebno vozilo in avtobus mestnega potniškega prometa.



Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo iz osebnega vozila, ji nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči in pomagali pri prenosu do reševalnega vozila, je poročala uprava za zaščito in reševanje.



Reševalci so poškodovanca prepeljali v UKC Ljubljana, še eno poškodovano potnico iz avtobusa pa so oskrbeli na kraju.



Gasilci so še z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in nudili pomoč delavcem cestnega podjetja pri čiščenju cestišča.