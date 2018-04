LOGARŠČE – Ob 17.52 je v kraju Logaršče v občini Tolmin starejši moški padel s traktorja in se huje poškodoval. Posredovali so reševalci NMP iz ZD Tolmin. Posadka s helikopterjem SV in dežurna ekipa reševalcev HNMP sta poškodovanca prepeljali v UKC Ljubljana, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.