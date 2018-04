Tragična nesreča med igro: deček je umrl

SODIŠINCI – Popoldne se je v Sodišincih v občini Tišina zgodila tragična nesreča, v kateri je umrl deček, na katerega je padel nogometni gol. Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje so sicer o nesreči poročali, a so zapis kasneje izbrisali.



Tragični dogodek so potrdili tudi pri PU Murska Sobota, kjer so povedali, da se je nesreča zgodila v enem izmed naselij v občini Tišina, kjer je na mlajšo osebo padel kovinski gol. Ogled kraja dogodka še vedno poteka, prisotna je tudi dežurna preiskovalna sodnica.



Kot nam je še uspelo izvedeti, se je nesreča zgodila med igro, kjer naj bi na 12-letnega dečka padel kovinski nogometni gol. Na kraj sta nemudoma prispeli reševalni vozili z medicinsko ekipo, ki je dečka oživljala, a mu niso mogli več pomagati.