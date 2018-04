Tragedija v Kolpi: ko se je utapljal, ga prijatelju ni uspelo rešiti

VUKOVCI – Policisti so v ponedeljek nekaj pred 14. uro pri Vukovcih izsledili in prijeli državljana Maroka, ki je nezakonito prestopil državno mejo tako, da je preplaval reko Kolpo. Devetnajstletni tujec je policistom povedal, da sta v reko zaplavala skupaj s prijateljem, ki pa mu reke ni uspelo prečkati in je utonil.



Ko se je začel utapljati, naj bi ga poskušal rešiti, vendar ni mogel.



Črnomeljski policisti so takoj aktivirali gasilce PGD Črnomelj in PGD Vinica, ki so z gasilskim reševalnim čolnom in s tremi potapljači pregledali strugo reke Kolpe. Okoli 18. ure so na rečnem dnu našli truplo moškega.



O najdbi so obvestili preiskovalnega sodnika in okrožno državno tožilko. Na truplu ni bilo ugotovljenih sledi nasilja, zdravnica pa je za pokojnega odredila sanitarno obdukcijo.



Policisti in kriminalisti nadaljujejo preiskavo okoliščin in ugotavljanje identitete pokojnega, so sporočili iz PU Novo mesto.