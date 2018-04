VRANSKO – Ob 16.10 je na avtocesti v smeri Ljubljane, pred predorom Ločica v občini Vransko prišlo do naleta štirih osebnih vozil.



Posredovali so gasilci PGE Celje in CZR Domžale, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilih in posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom. Udeležence v prometni nesreči so preventivno pregledali reševalci NMP Celje, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje.