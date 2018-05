Teraso polil z bencinom in zažgal

DOMŽALE

Z verigo so ga vlekli po tleh

Na območju PP Domžale so policisti med 16. in 22. aprilom letos obravnavali kar sedem tatvin osebnih vozil. Krivi so bili predvsem njihovi lastniki, saj so storilci vozila vžgali z originalnimi ključi, ki so bili v vozilu. V torek, 17. aprila, okoli 23. ure pa je na parkirišču pri Ljubljanski cesti 93 izbruhnil pretep med več osebami. Skupina pretepačev naj bi pri tem udeleženca pretepa po tleh vlekla z verigo. Uporabljeni so bili tudi noži. Policisti so na kraju dogodka eni osebi odvzeli prostost.

1000 evrov škode je povzročil požar sredi Domžal.

- DOMŽALE – »Mene je zvečer strah hoditi po Domžalah. Marsikaj se dogaja in marsikaj se sliši.« Ali se je glede na prej zapisane besede ene od domačink kriminal tam že res tako razrasel, da so takšni strahovi upravičeni? Glede na pestro črno statistiko v zadnjih dneh bi morda že lahko bili.V soboto, nekaj čez drugo uro zjutraj, je neki možakar, ki živi blizu Bara Mercedes, opazil, da tam gori terasa, in seveda takoj poklical gasilce.